Un risultato storico per l’atleta di Sellia Marina che mette in bacheca il terzo podio mondiale in tre categorie di peso diverse, dopo il bronzo alle Olimpiadi. Mascaro: «Ha confermato di essere tra i migliori al mondo»
PHOTO
Simone Alessio argento ai Campionati Mondiali in Cina
Ancora una medaglia per l’atleta calabrese Simone Alessio nel Taekwondo. L’atleta dei Vigili del Fuoco ha conquistato ieri la medaglia d’argento nella categoria -87 kg ai Campionati Mondiali di Wuxi in Cina. L’atleta di Sellia Marina ha messo in bacheca la terza medaglia mondiale consecutiva in tre categorie diverse: nel 2019 aveva già trionfato nella -74 kg, nel 2023 nella -80 kg e ora è arrivato l’argento nella categoria -87 kg compiendo così una grande impresa sportiva. Medaglie mondiali che vanno ad aggiungersi al bronzo conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024.
Dopo aver superato ai sedicesimi Daniil Yurkou per 2-0 (R1 12-5, R2 6-3) ed agli ottavi il tunisino Motaz Ifaoui per 2-0 (R1 4-2, R2 5-5), ha battuto ai quarti l’iraniano Mohammad Hossein Yazdani con il punteggio di 2-1 (R1 11-1, R2 2-4, R3 7-4), dimostrando lucidità tattica e grande solidità nei momenti decisivi. In semifinale ha poi avuto la meglio sull’ucraino Artem Harbar con un combattuto 2-0 (R1 1-1, R2 5-4), centrando con autorità l’accesso alla finale mondiale.
Nella sfida per l’oro, Alessio ha affrontato l’egiziano Seif Eissa in un match intenso e combattuto fino all’ultimo secondo. Dopo aver perso il primo round (2-5), il campione azzurro ha reagito nel secondo parziale (3-2), rimettendo la gara in equilibrio. Nel terzo e decisivo round, l’egiziano è riuscito ha vincere di misura all’ultimo secondo per 1-2 consegnando ad Alessio l’argento iridato.
La soddisfazione del presidente della Fita Calabria Mascaro
«La Calabria del taekwondo è orgogliosa di Simone Alessio, che ha di nuovo portato in alto il nome della nostra terra e dell’Italia intera». Lo afferma il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, nel commentare la medaglia d’argento conquistata ieri dall’atleta calabrese a Wuxi, in Cina, ai Campionati mondiali di taekwondo. «Simone – aggiunge Mascaro –ha confermato di essere tra i migliori al mondo e ha fissato un record salendo per la terza volta consecutiva sul podio mondiale in categoria diversa. Il suo risultato è frutto di talento, sacrificio e costanza, qualità che incarnano in pieno i valori del taekwondo e dello sport italiano. Siamo fieri di lui e di ciò che rappresenta per tanti giovani che sognano di seguire il suo esempio».
Il presidente della Fita Calabria sottolinea: «Il risultato di Alessio testimonia l’eccellente livello del taekwondo nazionale, che, sotto la guida del presidente Angelo Cito e con uno staff tecnico di punta, continua a distinguersi sui palcoscenici più prestigiosi grazie al lavoro e alla dedizione di atleti e tecnici in tutto il Paese. Questa ennesima medaglia – conclude Mascaro – conferma che la scuola italiana è solida, competitiva e in grado di dare grandi emozioni come di ispirare nuove generazioni di sportivi».