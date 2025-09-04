La vice-campionessa d’Europa e campionessa italiana in carica Ilaria Nicoletti della Taekwondo in Fiore è stata convocata al prossimo raduno Nazionale presso il Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli di Formia.

Taekwondo, la calabrese Ilaria Nicoletti si “laurea” Campionessa Italiana 2025

Francesco Oliverio
La notizia è arrivata in mattinata a San Giovanni in Fiore, i cellulari hanno iniziato a suonare presto intorno al mondo del Taekwondo in Sila. Una notizia “attesa” per i risultati ottenuti dall’atleta della Taekwondo in Fiore dei maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico.

Taekwondo, la calabrese Ilaria Nicoletti medaglia d’argento ai Campionati Europei Cadetti di Tirana 

Francesco Oliverio
Il duro lavoro e l’abnegazione di Ilaria continua a dare risultati con un sogno da realizzare: ottenere la convocazione per i prossimi Campionati Europei Cadetti