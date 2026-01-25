Caccia grossa per gli atleti della Taekwondo in Fiore al Bari Open 2026 in Puglia. Sette le medaglie conquistate per il team guidato dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico

Salgono sul gradino più alto del podio e conquistano la medaglia d’oro Ilaria Nicoletti e Matteo Santella. Secondo posto finale e medaglia d’argento per Sara CandaliceAntonio CaratozzoloRaffaella Giovinazzi e Alessio Santella. Chiude con un prezioso bronzo l’impegnativo torneo Lorena Loria