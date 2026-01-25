Gli atleti della Taekwondo in Fiore, guidati maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, centrano sette podi nel torneo. Ilaria Nicoletti e Matteo Santella conquistano l’oro

Caccia grossa per gli atleti della Taekwondo in Fiore al Bari Open 2026 in Puglia. Sette le medaglie conquistate per il team guidato dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico.

Salgono sul gradino più alto del podio e conquistano la medaglia d’oro Ilaria Nicoletti e Matteo Santella. Secondo posto finale e medaglia d’argento per Sara Candalice, Antonio Caratozzolo, Raffaella Giovinazzi e Alessio Santella. Chiude con un prezioso bronzo l’impegnativo torneo Lorena Loria.