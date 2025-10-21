Ilaria parteciperà al raduno azzurro in vista della competizione continentale prevista dal 6 all’8 novembre ad Atene. Lorena e Sofia saranno impegnate al “Dracula Open” in Romania
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Ilaria Nicoletti, Lorena Loria e Sofia Mazza (Taekwondo in Fiore)
Giorni intensi per le atlete della Taekwondo in Fiore di San Giovanni in Fiore dei maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico. Ilaria Nicoletti, campionessa italiana 2025, parteciperà al raduno della Nazionale presso l’Acquacetosa a Roma per conquistare un posto nella squadra che parteciperà ai prossimi Europei Cadetti di Atene. La giovane atleta florense dovrà mettere in campo tutta la sua “garra” dal 26 ottobre per ottenere la convocazione al torneo continentale previsto nella capitale greca dal 6 all’8 novembre prossimo.
Saranno impegnate a Bucarest in Romania, al Dracula Open 2025, Lorena Loria (Junior -52 kg) e Sofia Mazza (Cadetti -41 kg). Obiettivo delle due atlete della Taekwondo in Fiore conquistare punti “pesanti” per la classifica Ranking. Punti utili per la qualificazione al “Grand Prix Final” di Sarajevo in Bosnia-Erzegovina a dicembre.