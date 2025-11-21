Belgio battuto (2-0) grazie ai successi di Matteo su Collignon (6-3, 6-4) e di Flavio su Bergs (6-3, 6-7, 7-6). È la terza consecutiva dopo i successi del 2023 e 2024

L'Italia di Filippo Volandri continua a volare nelle Finals di Coppa Davis in corso a Bologna. Gli azzurri battono il Belgio (2-0) grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli e conquistano la terza finale consecutiva dopo i successi del 2023 e 2024. Dopo il successo contro l'Austria anche in semifinale non è stato necessario disputare il doppio decisivo. L'Italia aspetta per la finale di domenica (ore 15) la vincente della sfida tra Spagna e Germania che scenderanno in campo domani (ore 12).

A conquistare il primo punto nella semifinale contro il Belgio ci ha pensato Matteo Berrettini che ha battuto in due set (6-3, 6-4) il numero 86 del mondo Raphael Collignon. Il sigillo sulla finale lo ha messo Flavio Cobolli contro il numero 43 del ranking Atp Zizou Bergs nella sfida tra i due numeri uno. L'azzurro ha chiuso la pratica in tre set (6-3, 6-7, 7-6) regalando il punto decisivo all'Italia.