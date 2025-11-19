Gli azzurri di Volandri dominano i singolari superando in due set Rodionov (6-3, 7-6) e Misolic (6-1, 6-3). Domani la sfida al Belgio per un posto in finale

Parte bene l’avventura dell’Italia nelle Finals della Coppa Davis in corso a Bologna. Gli azzurri di Volandri, orfani di Sinner e Musetti, conquistano l’accesso in semifinale grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli e continuano la corsa in difesa del trofeo vinto l’anno scorso a Malaga.

Berrettini ha battuto in due set (6-3, 7-6), soffrendo un pò, il numero 177 del ranking Atp Jurij Rodionov. L’azzurro dopo aver conquistato il primo parziale (6-3) in 35 minuti. Nel secondo l’azzurro subisce il break dell’austriaco nel sesto gioco ma trova la forza di rientrare nel match nel nono chiudendo il match al tie break (7-6).

Vince senza nessun patema Flavio Cobolli nel secondo singolare. Il 23enne romano chiude in due set (6-1, 6-3) il numero 79 Filip Misolic. Ininfluente la sfida di doppio tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Alexander Erler/Lucas Miedler. Italia che giocherà per un posto in finale e poter difendere il titolo contro il Belgio, che ieri ha eliminato nei quarti la Francia (2-0).