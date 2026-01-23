Nato nel 2001 a Greenwich (Connecticut), Eliot ha confermato di avere origini italiane, in particolari cosentine. Il suo cognome è diffuso soprattutto nell'area urbana cosentina, confermando il legame genealogico con la nostra regione

Non sarà definito un derby, almeno nelle bandierine del tabellone, ma domani Jannik Sinner affronterà un tennista americano, Eliot Spizzirri, di chiare origini calabresi. Il tennista statunitense, nato a Greenwich (Connecticut) nel 2001, ha confermato lui stesso di avere chiare origini italiane, in particolare calabresi. Un cognome Spizzirri, diffuso soprattutto nell'area urbana di Cosenza, confermando il legame genealogico con la Calabria, nonostante la sua formazione tennistica sia avvenuta interamente negli USA.

«Sarà un’esperienza straordinaria - ha detto Spizzirri in conferenza stampa -. Voglio dire, affrontare uno dei migliori giocatori al mondo e uno dei rivali più duri del nostro sport... Cercherò di fare del mio meglio». Una partita che vale l’accesso agli ottavi e di certo la realizzazione di un sogno per lo stesso tennista “calabro-americano”. E di certo qualcuno in provincia di Cosenza vedrà un suo “parente” sfiderà uno dei tennisti più forti al mondo.