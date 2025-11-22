Sarà Italia-Spagna la finale della Coppa Davis 2025 di domani sul cemento della Tennis Arena di Bologna. Gli spagnoli, orfani di Carlos Alcaraz, battono la Germania di Alexander Zverev grazie alla vittoria nel doppio decisivo. Gli esperti Marcel Granollers e Pedro Martinez hanno battuto in tre set (6-2, 3-6, 6-4) la coppia tedesca formata da Kewin Krawietz e Tiem Puez.

La sfida aveva visto la vittoria nel primo singolare di Pablo Carreno-Busta in due set (6-4, 7-6) contro Jann-Leonard Struff e il punto del pareggio ottenuto da Alexander Zverev in due set (7-6, 7-6) contro Jaume Munar. L’appuntamento è per domani alla Tennis Arena di Bologna con Italia-Spagna, l’ultimo atto che vale la Coppa Davis 2025. L’Italia in campo per la terza vittoria consecutiva dopo il 2023 e il 2024, la Spagna per il settimo successo, un successo che manca dal 2019. Una sfida che di certo nessuno avevo pronosticato alla vigilia.