Sarà ancora una volta finale per le azzurre del tennis in Billie Jean King Cup in corso a Shenzhen, in Cina. Il Team Italia, guidato da Tatiana Garbin vince una semifinale incredibile contro l’Ucraina (2-1), dopo esser stata sotto nel punteggio per la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, battuta da Marta Kostyuk in due set (6-2, 6-3) in un'ora e 25 minuti di gioco.

Sotto 0-1 e con l’acqua alla gola ci ha pensato la “solita” Jasmine Paolini che prima ha battuto nel singolare Elina Svitolina in rimonta (3-6, 6-4, 6-4) in 2 ore e 27 minuti, completando l’opera in doppio con Sara Errani. La coppia azzurra ha battuto senza patemi in due set il doppio ucraino composto da Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok in due set (6-2, 6-3) in poco più di un'ora e 20 minuti.

Una semifinale complicata per le azzurre di Tatiana Garbin che hanno “rischiato” seriamente di abbandonare la competizione ma ora avvranno la possibilità domenica (ore 11) di bissare la vittoria della passata stagione contro la Slovacchia in finale. L’avversaria uscirà dall’altra semifinale tra Inghilterra e Stati Uniti.

Italia-Ucraina: 2-1

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Marta Kostyuk (Ukr) (2-6, 3-6)

Jasmine Paolini (Ita) - Elina Svitolina (Ukr) (3-6, 6-4, 6-4)

Errani/Paolini (Ita) - L. Kichenok/Kostyuk (Ukr) (6-2, 6-3)