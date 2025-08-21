In finale hanno battuto Iga Swiatek e Casper Ruud (6-3, 5-7, 10-6) nel “grande” Arthur Ashe Stadium. Nono titolo Slam in carriera per Sarita, mentre per Andrea è il terzo (tutti vinti insieme a Errani)

"Bravi, bene, bis!”. È racchiusa in queste tre semplici parole la nuova impresa sportiva di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra conquista per il secondo anno consecutivo il titolo nel doppio misto agli Us Open. Gli azzurri hanno battuto Iga Swiatek e Casper Ruud in una spettacolare finale in tre set (6-3, 5-7, 10-6) sul centrale dell’Arthur Ashe Stadium.

Un bis straordinario che va ad aggiungersi in questo spettacolare 2025 al Roland Garros di Parigi. Gli azzurri hanno giocato la “partita per il titolo” solo 20 minuti dopo la semifinale vittoriosa contro Danielle Collins e Christian Harrison. Una vittoria che fa crescere il già importante palmares degli azzurri: Errani raggiunge il nono titolo Slam in carriera, mentre per Vavassori è il terzo (tutti vinti insieme a Errani).