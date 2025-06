La coppia a tinte “tricolori” batte in due set gli statunitensi Evan King e Taylor Townsend (6-4, 6-2) e conquista il secondo Slam dopo la vittoria negli Us Open 2024

Il Roland Garros si tinge d’azzurro! Sara Errani e Andrea Vavassori ha conquistato il torneo di doppio misto battendo in due set (6-4, 6-2) gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King. La coppia azzurra, già vincitrice dello Us Open 2024, si aggiudicata il secondo slam insieme, conquistando il secondo titolo stagionale, dopo Indian Wells contro la coppia formata da Mate Pavic e Bethanie Mattek-Sands.

E non è finita qui

Una vittoria che può essere un buon viatico per il lungo weekend parigino. Domani la doppia semifinale di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner in campo domani (in contemporanea alle 14.30) contro Carlos Alcaraz e Djokovic nel torneo maschile. Ed ancora “Sarita” Errani inseguirà il bis nel doppio femminile: insieme a Jasmine Paolini, sfiderà le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Con la speranza di trovarci in agenda due finali con gli italiani protagonisti domenica sulla terra rossa di Parigi!