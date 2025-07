Jannik Sinner mette nel “mirino” gli Us Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre prossimo a New York. Il numero uno al mondo dopo la sua “prima volta” a Wimbledon, e il secondo sigillo agli Australian Open a inizio stagione, cercherà il bis dopo il successo dell’anno scorso. Ma il “campionissimo” di San Candido non sarà “solo” nella sua avventura americana. Saranno dodici gli italiani, nove uomini e tre donne, sicuri di un posto nel main draw dello US Open.

La “pattuglia” italiana a Flushing Meadows

Nel tabellone del singolare maschile degli Us Open 2025, oltre a Jannik Sinner, troviamo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi. Nel singolare femminile Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto. All’ultimo Slam parteciperanno tutti i big del circuito Atp pronti a succedere nell’albo d’oro al “nostro” Jannik Sinner. Carlos Alcaraz e il “vecchio” Novak Djokovic su tutti!