Clamoroso ad Halle, Jannik Sinner viene sconfitto negli ottavi di finale in tre set (6-3, 3-6, 4-6) dal tennista kazako Aleksandr Bublik, che affronterà ai quarti il ceco Tomas Macach.

Dopo aver vinto il primo set (6-3), il numero uno al mondo perde il secondo (3-6) e non riesce a cambiare ritmo nel terzo set con Bublik che ottiene la rivincita dopo la sconfitta del Roland Garros.

Per Sinner una sconfitta inattesa che non consente la difesa del titolo conquistato nel 2024. Il 23enne di San Candido aveva ottenuto l'accesso in finale negli ultimi otto tornei. Ora c'è da pensare alla Wimbledon partendo dalla programmazione delle prossime settimane.