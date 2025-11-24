Il capitano racconta dei messaggi inviati dal numero due al mondo e i suoi “consigli”: «Fai come sempre hai fatto e affidati ai giocatori»

«Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi “fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori”». A raccontarlo il capitano dell'Italia che ha vinto la terza Coppa Davis di fila, Filippo Volandri, ospite di Un Giorno da Pecora (su Rai Radio 1).

L'anno prossimo si potrà tornare a vincere in Davis? «Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo», ha assicurato Volandri.