Apoteosi a Bologna: l’Italia batte la Spagna e conquista la quarta Coppa Davis della sua storia, la terza consecutiva dopo i successi a Malaga nel 2023 e nel 2024. Un successo “griffato” Matteo Berrettini e Flavio Cobolli che hanno sconfitto nel singolare Pablo Carreno-Busta e Jaume Munar. Nella finale dei grandi assenti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per gli azzurri sono proprio Berrettini e Cobolli a disputare una “settimana d’oro” che lascia l’Insalatiera in Italia!

Il vantaggio è firmato da Matteo Berrettini che si “sbarazza” dello spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 89 del ranking Atp, in due set (6-3, 6-4). “The Hummer” chiude in un’ora e 18 minuti, dopo una partita perfetta dal punto di vista tattico e con percentuali di servizio superlative (13 ace).

Il punto decisivo arriva nel secondo singolare con Flavio Cobollli che vince in rimonta al terzo set (1-6, 7-6, 7-5) contro il 36enne Jaume Munar. Lo spagnolo domina un Flavio Cobolli (1-6), lontano parente di quello visto in campo nei quarti di finale con l’Austria e in semifinale con il Belgio, ma nulla può contro il cuore e la grinta dell’italiano che vince al tie break (7-6) il secondo set e completa l’opera nel terzo set (7-5).