Primato in classifica nel campionato di Serie B1 (girone D) e una seconda metà di stagione ancora da giocare, da affrontare al massimo della determinazione. La Tonno Callipo Volley femminile viaggia spedita, ma non può cullarsi sugli allori, perché ancora non è stato fatto nulla.

Parla Saja

Nel weekend che sta per arrivare si tornerà in campo dopo la pausa e, per l'imminente ritorno, si è espresso il coach Stefano Saja, ai microfoni di LaC News24: «Una pausa forzata, ma sicuramente non è stata una pausa dal nostro lavoro, dal momento che abbiamo continuato normalmente e svolgendo la settimana tipo, mettendo una partita amichevole a settimana per mantenere il ritmo. Durante questo stop abbiamo cercato di lavorare su quelle situazioni che ancora non ci riescono perfettamente. Ci siamo concentrati prevalentemente su di noi piuttosto che sull'avversario di turno».

Lotta per la vetta

Girone di andata chiuso in vetta, come d'altronde era preventivato dalla società, ma di certo non è un trofeo conquistato e questo Saja lo sa: «Sì, quello del primo posto al girone di andata è un obiettivo raggiunto ma allo stesso tempo già archiviato. Nella prima parte abbiamo fatto ciò che dovevamo fare e ora bisogna ripartire da zero, perché è vero che siamo primi ma a un solo punto di distanza dalla seconda, quindi non bisogna abbassare la guardia perché sarebbe da persone superficiali e allontanerebbe l'obiettivo grosso».

L'unica sconfitta stagionale finora delle giallorosse è stata contro Oplonti, seconda in classifica: «Credo che la lotta alle prime tre posizioni sia estesa alle prime sei squadre. Sicuramente Oplonti è quella che ci ha messo più in difficoltà in casa nostra, ma anche le altre sono attrezzate».

La Coppa Italia

Le giallorosse, inoltre, si sono qualificate alle Final Four di Coppa Italia e la mentalità è chiara: «Noi vogliamo andare in fondo sempre e in tutte le competizioni, anche perché lavoriamo ogni giorno affinché la squadra possa esprimere l'eccellenza di quello che può fare, anche perché possediamo un roster di primo livello in grado di arrivare in fondo a ogni competizione».