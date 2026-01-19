A centrocampo fondamentali le prestazioni di Ranieri dell'Isola Capo Rizzuto e di Monti della Palmese. L'allenatore della settimana è Viscardi del Praiatortora. Ecco la fornazione ideale del diciassettesimo turno

La diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza portava in dote, tra gli altri, il big match di vertice tra Trebisacce e Praiatortora. Tanto è successo ne pomeriggio dello scorso week end, raccontato dalla redazione sportiva di LaC News24 attraverso la settimanale top 11. L'allenatore della settimana è senza ombra di dubbio Salvatore Viscardi, timoniere forse della vittoria più importante e pesante della stagione.

La difesa

Il 3-5-2 si apre con il portiere Zampaglione. L'estremo difensore della Reggioravagnese, infatti, è tra i protagonisti dello 0-0 in casa della Rossanese risultando decisivo in almeno un paio di interventi prodigiosi. Nella difesa a tre c'è un altro interprete del match sopra menzionato, ma stavolta di sponda rossoblù: Novello spazia lungo la sua fascia di competenza, dando più volte il via alla manovra offensiva bizantina. Al centro della difesa spicca Baggini, perno arretrato del Praiatortora che deve fare da scudo agli attacchi del Trebisacce. Chiude il pacchetto arretrato il giovanissimo Giuditta, classe 2007 terzino sinistro del Soriano Fabrizia che ieri si è ben distinto nel match contro il Cittanova.

Il centrocampo

A centrocampo spicca ancora una volta la qualità di Michele Vitale, metronomo della Paolana autore di una doppietta nella cinquina rifilata al Brancaleone. Non è finita qui perché c'è un altro volto della Paolana, ovvero Mazzotta, autore di due assist. Torna in top 11 anche Ranieri dell'Isola Capo Rizzuto, che nel finale decide il match contro la Virtus Rosarno. Si ritaglia uno spazio anche Monti della Paolana, che apre le danze nella vittoria neroverde sullo Stilomonasterace.

L’attacco

Si arriva così al tridente guidato innanzitutto da un devastante Leirosa, bomber brasiliano del Praiatortora che annichilisce il Trebisacce. Prestazione di grande spessore anche da parte di Percia Montani, a parte il gol che ha chiuse le contese contro la Gioiese. Infine, seconda convocazione per il giovane talento del Bocale Rekik, ancora in gol con la maglia biancorossa.