Il brasiliano firma il sesto gol in sette partite e trascina i rossoneri al primo successo esterno. Nella formazione ideale del dodicesimo turno trovano spazio anche Crispino, Kabran e Tesare

Sono state solo undici le reti messe a segno nel dodicesimo turno del campionato di Promozione A, poche se si considera che ben sei arrivano dal match vinto 5-1 dall’Union Kroton sul Rende. Per i crotonesi arriva così la prima vittoria stagionale e i primi punti che tolgono lo zero in classifica. Rende, invece, incassa la settima sconfitta consecutiva. In totale si registrano due vittorie in casa, un solo successo in trasferta e ben cinque pareggi, di cui quattro per 0-0.

La formazione ideale, stilata dalla redazione sportiva di LaC News 24, vede in porta Figliuzzi del Rocca di Neto, decisivo nel match pareggiato contro la capolista Morrone. Difesa a tre con Parise, autore di una doppietta nella cinquina dell’Union sul Rende; Terranova del Corigliano e Uzzante dello Scalea.

A centrocampo troviamo per la quarta volta consecutiva il brasiliano Patrick Tiengo: il numero 10 dell’Acri è una macchina da gol e, in casa del Campora, timbra il sesto centro in sette partite, regalando ai rossoneri il primo successo stagionale fuori casa. Insieme a Tiengo ci sono Kabran dell’Union Kroton, Tesare dell’Altomonte RC e il jolly del Bisignano, Antonio Crispino.

In attacco spazio al classe 2008 del Sersale, Antonio Deodati, autore del vantaggio giallorosso contro il Mesoraca, che ha pareggiato con Alessio Colosimo, anche lui presente nella nostra Top 11. Completa il reparto offensivo Gonzalez del Cotronei, autore di una doppietta contro l’Amantea. Allenatore della settimana è Davide Falcone, due vittorie su due alla guida dell’Acri.