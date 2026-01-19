La diciassettesima giornata del campionato di Promozione B ha riaperto la lotta la vertice, con le prime tre racchiuse in soli due punti. Tanto è successo nell'ultimo week end, e con la redazione sportiva che come settimanalmente accade lo racconta attraverso la top 11 di giornata. A prendersi la panchina della settimana è Domenico Sisi, tecnico del San NicolaChiaravalle Soverato che ritorna in top dopo la schiacciante vittoria contro il Val Gallico, estromettendolo forse definitivamente dalla lotta ai vertici.

La difesa

Nel 3-5-2 di base la porta è difesa da Audino, portiere del San NicolaChiaravalle Soverato che non lascia margine di rimonta al Val Gallico. La difesa a tre è innanzitutto guidata da Nocera della Pro Pellaro, in una sfida ad alta intensità contro la Bovalinese che, di fatti, manda in top 11 anche un suo difensore, ovvero Felipe. Chiude il terzetto Cerminara, nell'ottimo punto che il Taverna ha strappato alla capolista Deliese.

Il centrocampo

Qualità ed esperienza a centrocampo, caratteristiche che appartengono rispettivamente a Giovinazzo del Taurianova e a Luciano dell'Africo. Come quarto di centrocampo ecco che spicca Crea del Melito, autore anche di un gol Chiude il reparto Miriello del Capo Vaticano.

L’attacco

Nel tridente d'attacco c'è ormai il posto fisso per Ortiz del San NicolaChiaravalle, a questo punto serio candidato alla vittoria finale. Ad affiancarlo ecco Ficara del Gioiosa Ionica e Fiorino dello Sporting Polistena.