Ritorna a scorre il pallone sui campi di Promozione B, con l'avvento del 2026, e con esso ritorna anche la consueta top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. In archivio la prima giornata di ritorno dunque, e il primo allenatore del nuovo anno solare a sedersi sulla panchina dei top è Alberto Criaco. Il tecnico dell'Africo ha sposato una causa disperata quanto stoica: salvare il club, e la vittoria sull'Ardore testimonia tale voglia.

La difesa

Anche stavolta il modulo è il 3-4-3 e vede innanzitutto tra i pali Le Pera. Il giovanissimo portiere (classe 2008) del Capo Vaticano non è severamente impegnato nel match contro il Taverna, finito 0-0, ma nell'unica occasione si è fatto trovare pronto con un'uscita strepitosa, da veterano. Nella difesa a tre c'è invece Tarantino del Taverna, che ha giocato proprio contro il Capo Vaticano conducendo una partita pulita. Di alto rilievo invece la prestazione di Piasenzotto nel 2-0 dell'Africo ai danni dell'Ardore, e lui è stato tra i migliori in campo. Chiude il terzetto Boccalini del Gioiosa Ionica.

Il centrocampo

Nella zona centrale del campo non fa più notizia l'immensa qualità di Paulino, ma ogni volta è come se fosse la prima, proprio per la bellezza del suo calcio: il Val Gallico ha un profilo di livello superiore. Da segnalare anche la prova del giovane Thiam che, settimana dopo settimana, si sta prendendo il Melito. Un jolly tattico per Cormaci. Non vince la Pro Pellaro, ma porta ugualmente in top un suo tesserato, e si tratta di Alderete che fornisce una prova di elevato spessore contro un avversario, il Gioiosa Ionica, costruito per vincere. Chiude il quartetto Ficara proprio del Gioiosa Ionica.

L’attacco

Sei gol nel tridente offensivo dal momento che Ortiz, Gliozzi e Angulo vantano una doppietta a testa per la gioia rispettivamente di San NicolaChiaravalle Soverato, Bovalinese e Deliese.