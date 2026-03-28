Anche la categoria Under 17 è scesa in campo per il match inaugurale del Torneo delle Regioni che si sta tenendo in Puglia. La competizione, che è iniziata appunto oggi 28 marzo fino ad arrivare alla finalissima del prossimo 3 aprile, vedrà scontrarsi tutte le regioni d'Italia costituite dai migliori giovani nel proprio panorama dilettantistico. Tra queste rientra anche la Calabria che, questa mattina, ha trovato i suoi primi tre punti della rassegna iridata.

La partita

Una mattinata da protagonista per la Calabria dal momento che, dopo la vittoria dell'Under 15 sulla Liguria, si ripete anche l'Under 17 che batte i pari età avversari.

Gli azzurrini di mister Mantuano fin da subito palesano una differenza qualitativa e di approccio superiore ai locali. Ai giovani calabresi, infatti, bastano solamente otto minuti per sbloccare il punteggio con capitan Cosentino che mette in mezzo un velenoso pallone, quest'ultimo arriva sulla testa di Franco che si avvita e fa 0-1. Più volte i calabresi sono andati vicini al raddoppio, come l'occasione arrivata al trentacinquesimo con Cosentino, il quale però perde il tempo di conclusione davanti al portiere. Era solo il preludio a un raddoppio che effettivamente arriva a due minuti dall'intervallo: gli interpreti sono sempre gli stessi e la modalità anche: cross di capitan Cosentino e zampata ancora di Franco che annichilisce i liguri.

Nella ripresa l'inerzia non cambia, con gli azzurrini prevalentemente padroni del campo e danno sempre l'idea di rendersi pericolosi, come successo al dodicesimo con Bauleo all'interno dell'area di rigore. Gli avversari accennano una timida reazione, come quella del ventiquattresimo su calcio di punizione di Renna terminato però di molto alto. Il gol ligure arriva a tempo scaduto, su calcio di rigore trasformato da Lamberi per fallo di mano commesso da Repaci: il portiere Cristiano intuisce e sfiora, ma non riesce a evitare la rete. E allora ecco i primi tre punti nel girone, completato da Toscana e Piemonte, come per ogni categoria.

La formazione iniziale: Cristiano, Lopez, Repaci, Paratore, Cosentino (9' st Maremmano), Franco (35' st Piccolo), De Giacomo, Lupoi (27' pt Chiodo), Frisina, Renda, Bauleo