La società conferma il tecnico protagonista della rinascita. Dopo settimane di attesa, è arrivato l’annuncio ufficiale: ora si punta in alto, con un solo obiettivo in testa

L’intesa tanto attesa è arrivata: Bruno Trocini guiderà ancora la Reggina. Un rinnovo fortemente voluto dalla società e accolto dalla tifoseria con entusiasmo travolgente. Il tecnico che ha restituito anima e identità al gruppo resta al timone in un’annata che si preannuncia cruciale per il destino amaranto.

Dopo settimane di contatti, incontri e dichiarazioni pubbliche d’amore calcistico, è finalmente realtà: Bruno Trocini resta alla guida tecnica della Reggina. Il comunicato ufficiale del club è arrivato e ha scatenato la gioia dei tifosi, che non hanno mai smesso di sperare nella conferma di un tecnico capace di lasciare il segno sin dal primo giorno.

Trocini, nella passata stagione, ha incarnato lo spirito amaranto come pochi. Sempre a bordo campo con grinta, passione e una partecipazione emotiva fuori dal comune, ha trascinato la squadra ovunque: a casa e in trasferta. Ogni esultanza, ogni gesto, ogni parola ha fatto breccia nel cuore dei tifosi reggini. È stato il punto di riferimento dentro e fuori dallo spogliatoio, il garante di un’identità forte e radicata.

Il suo rinnovo è un segnale chiaro. La Reggina non vuole più stare a guardare. Vuole essere protagonista, vuole vincere e lo vuole fare con un uomo che conosce già la piazza, che ha saputo entrare con semplicità ma determinazione in ogni casa reggina.

La società ha fatto una scelta netta, lucida, coerente con il progetto: dare continuità a chi ha saputo ricostruire sulle macerie. Ora serve solo una cosa: compattezza. Dirigenza, squadra, tifoseria: bisogna remare tutti nella stessa direzione. Il Girone I sarà durissimo, ma con questo spirito nulla è impossibile.

Bruno Trocini resta alla guida della Reggina e questo è il primo, decisivo passo verso un’annata che vuole profumare di riscatto e gloria. Adesso non ci sono più scuse, né tempo da perdere: si va in campo per vincere. Con umiltà, con fame, ma anche con la consapevolezza che Reggio Calabria ha un comandante al posto giusto.