La manifestazione ha coinvolto anche i più piccoli attraverso il concorso di disegno “Il mondo degli scacchi”, organizzato in collaborazione con l’atelier d’arte di Sara Trimpoli. È stato inoltre conferito il “Premio Fabio Guarino”, dedicato al giovane scacchista napoletano scomparso prematuramente, alla presenza dei genitori

Si è conclusa con grande partecipazione e riscontri positivi la seconda edizione del Trofeo Birra Cala, competizione scacchistica internazionale che si è svolta a San Nicola Arcella e ha visto la presenza di oltre 80 giocatori provenienti da tutta Europa, confermando la crescita dell’evento e il suo posizionamento tra i tornei più interessanti del Sud Italia.

Grandi nomi

Ampia e qualificata la partecipazione, con un parterre che ha spaziato dai più giovani talenti fino a figure storiche del panorama scacchistico internazionale, dal piccolo Enrico Astarita, 10 anni, fino a Zivojin Ljubisavljevic, maestro internazionale 85enne, tra i pionieri del gioco negli anni Sessanta e Settanta. Presenze anche da Francia e Serbia, con l’esordio a San Nicola Arcella di Gojko Laketic, affiancato da Andjelko Dragojlovic. Tra gli ospiti di rilievo anche Maria Grazia De Rosa.

Grande attenzione è stata riservata anche ai giovani: tra i protagonisti il catanzarese Gabriele Scrimieri, 11 anni, e il coriglianese Stanislao Vommaro, 17 anni, entrambi convocati dalla federazione per i prossimi Campionati Mondiali in programma a giugno in Georgia.

Il torneo

Il torneo, articolato in tre distinti open in base al punteggio ELO, ha visto nell’Open A la vittoria del pugliese Antonio Varvaglione, primo classificato con 4 punti, davanti – a pari merito – al maestro Laketic e al sedicenne palermitano Sergio Geraci, superati agli spareggi tecnici.

Nell’Open B si è imposto il giocatore locale Giovanni Marsico, dell’ASD Scacchi Riviera dei Cedri, con 4,5 punti su 5, seguito da Lindoro Di Muccio e Luca Magistri. Nell’Open C, ancora risultati di rilievo per la società ospitante, con Joshua Munro e Giovanni Trovato rispettivamente primo e secondo classificato, mentre il terzo posto è andato a Francesco Stoduto di Lauria.

Nel birrificio

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026, la scelta di disputare l’ultimo turno nella tap room del birrificio, seguita da una degustazione di birra e prodotti tipici locali, in un’esperienza che ha unito sport e promozione enogastronomica.

Il concorso di disegno

La manifestazione ha coinvolto anche i più piccoli attraverso il concorso di disegno “Il mondo degli scacchi”, organizzato in collaborazione con l’atelier d’arte di Sara Trimpoli. Momento particolarmente significativo è stato inoltre il conferimento del “Premio Fabio Guarino”, dedicato al giovane scacchista napoletano scomparso prematuramente, alla presenza dei genitori, visibilmente commossi.

Le dichiarazioni di Mele

«Sono davvero felice ed orgoglioso dell’ottima riuscita dell’evento – ha dichiarato Christian Mele –. Abbiamo ricevuto numerosi apprezzamenti per la qualità dei partecipanti, per la scelta delle location e per un programma che supera gli schemi classici dei tornei di questo tipo. Le attività e le convenzioni pensate anche per gli accompagnatori hanno contribuito a valorizzare il territorio. Il successo sportivo dei nostri ragazzi negli Open B e C rappresenta la ciliegina sulla torta. Il Trofeo Birra Cala si conferma come un esempio per chi opera nella promozione della Riviera dei Cedri».

Un risultato che rafforza il ruolo di San Nicola Arcella come punto di riferimento per gli scacchi e come luogo capace di coniugare sport, accoglienza e identità territoriale.