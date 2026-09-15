Quinta giornata di Serie C da dimenticare per il Crotone. La formazione allenata da Leandro Greco cade 0-2 allo Scida contro l’Inter Under 23 e resta all’ultimo posto della classifica con -4 punti, considerando la penalizzazione iniziale di sei punti. Per i rossoblù arriva così un’altra battuta d’arresto in un avvio di campionato particolarmente complicato. L’Inter U23, invece, torna al successo dopo due sconfitte consecutive e sale a quota 7 punti.

La gara si sviluppa inizialmente su ritmi bassi, condizionata anche dal campo pesante e dalla pioggia. Le due squadre faticano a trovare spazi e il primo tempo scorre senza grandi occasioni. La svolta arriva al 32’, quando Groppelli, entrato pochi minuti prima per sostituire Guerra, commette un fallo a centrocampo su Lavelli. Dopo la revisione al monitor, l’arbitro Totaro estrae il cartellino rosso e lascia il Crotone in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. L’Inter prova ad approfittarne, ma la squadra di Greco riesce a resistere e a chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa i nerazzurri aumentano la pressione e attaccano soprattutto sulla corsia destra, cercando di mettere in difficoltà la difesa rossoblù con una serie di cross. Al 53’ Agbonifo sfiora il vantaggio di testa, ma trova la pronta risposta di Merelli. Il portiere del Crotone, però, non può nulla poco dopo.

Al 67’ arriva infatti lo 0-1: sul pallone arrivato al limite dell’area, Mancuso si inventa una spettacolare girata al volo di destro, spedendo la sfera all’incrocio dei pali. Una prodezza che porta avanti l’Inter U23. Il Crotone prova a reagire nonostante l’inferiorità numerica, ma fatica a costruire vere occasioni da gol.

Nel finale l’Inter sfiora il raddoppio con Jakirovic, il cui tap-in viene salvato sulla linea da Tanco all’82’. La squadra di Greco tenta il tutto per tutto, ma all’89’ arriva la rete che chiude definitivamente la partita. Kaczmarski conquista palla a centrocampo e serve Fumagalli, che trova Lavelli al limite dell’area: l’attaccante controlla e lascia partire un destro potente sotto la traversa per lo 0-2.

È il colpo del definitivo ko per il Crotone, che incassa un’altra sconfitta e rimane ultimo in classifica a quota -4. Per l’Inter Under 23, invece, tre punti pesanti e il ritorno al successo dopo due stop consecutivi.