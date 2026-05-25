Un appello all’unità del popolo giallorosso e alla necessità di fare quadrato attorno alla squadra nel momento più delicato della stagione. Arriva dai social il messaggio di Antonietta Santacroce, moglie del presidente del Catanzaro Floriano Noto, che all’indomani della sconfitta per 2-0 contro il Monza nella finale d’andata dei playoff di Serie B invita ambiente e tifoseria a credere ancora nella rimonta. «Tutti a Monza! Crediamoci!», scrive Santacroce in un post pubblicato su Facebook, chiamando a raccolta il popolo giallorosso in vista della sfida di ritorno, in programma venerdì in Brianza, dove il Catanzaro sarà chiamato a ribaltare un risultato pesante per inseguire il sogno Serie A.

Nel messaggio, la moglie del numero uno della società giallorossa offre anche una lettura delle difficoltà incontrate dalla squadra nella sfida del “Ceravolo”, richiamando sia l’aspetto fisico che quello mentale: «Ieri eravamo stanchi in campo: una partita in più rispetto al Monza, un giorno di riposo in meno rispetto a loro». Poi il riferimento a quanto accaduto nella trasferta di Palermo e alle tensioni successive. «Soprattutto la devastazione psicologica subita per le continue intimidazioni psico-fisiche subite a Palermo, che hanno avuto uno strascico indegno di un Paese civile per tutta la settimana». Il focus, però, resta sulla necessità di proteggere il gruppo in vista del match di ritorno: «I calciatori non vivono in una bolla, dobbiamo garantirgli in questi pochi giorni tranquillità. Basta polemiche». Nonostante il doppio svantaggio, il messaggio si chiude con un’apertura alla speranza: «Il risultato è difficile ma aperto. Se giocano come sanno fare possiamo ancora ribaltare».