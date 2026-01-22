Le Aquile lavorano su più tavoli perché la partenza del difensore potrebbe sbloccare le trattative in entrata. Intanto il giovane Vella, proveniente dalla Roma, ha firmato con il club calabrese

Il calciomercato invernale entra nel vivo per U.S. Catanzaro 1929, impegnato su più fronti tra uscite potenziali, valutazioni per rinforzi immediati e investimenti sul futuro in vista della seconda parte della stagione di Serie B.

La situazione più calda riguarda Davide Bettella, sempre più vicino all’addio. Il difensore centrale è al centro di una trattativa con il Pescara, che ha intensificato i contatti con la dirigenza giallorossa. Resta da definire la formula dell’operazione, tra prestito e cessione definitiva, mentre l’interesse di altri club lascia presagire sviluppi imminenti. Una sua eventuale partenza potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare nuove operazioni in entrata.

Sul fronte giovani, il Catanzaro ha ufficializzato un innesto di prospettiva: Tancredi Vella ha firmato un contratto fino al 2028 dopo aver lasciato la A.S. Roma. Il centravanti andrà a rinforzare la Primavera giallorossa, confermando l’attenzione del club verso la valorizzazione dei talenti emergenti.

Per la prima squadra, restano vive alcune piste. In particolare, continua il monitoraggio su Nicholas Ioannou della Sampdoria, considerato un possibile rinforzo per la fascia sinistra, anche se la trattativa è ancora in fase preliminare. In attacco, il Catanzaro avrebbe sondato i profili di Andrija Novakovich della Reggiana e di Filippo Di Stefano della Carrarese, senza però arrivare a una fase avanzata delle trattative.

Sul fronte delle uscite ufficiali, il giovane difensore Marcello Piras è stato ceduto a titolo definitivo alla Vis Pesaro 1898.

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un Catanzaro attivo ma prudente: priorità alla possibile cessione di Bettella, attenzione a rinforzi mirati per la prima squadra e investimenti strutturali sui giovani, in un mercato ancora aperto a nuovi scenari per le Aquile giallorosse.