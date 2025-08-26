Il Catanzaro e la sua gente continuano a sognare in grande, spinti dalle dichiarazioni del loro capitano Pietro Iemmello. Dopo l’esordio non proprio positivissimo in campionato contro il Sudtirol (1-1) l’attaccante non ha usato mezzi termini, lanciando un messaggio chiaro e diretto a tutto l’ambiente giallorosso: «Ho 33 anni e credo che, dopo due semifinali playoff consecutive, il Catanzaro debba avere l’ambizione di alzare l’asticella, dobbiamo farlo tutti».

Il presidente Floriano Noto ha colto immediatamente il messaggio del suo capitano. Durante la presentazione ufficiale della squadra in Piazza Dogana, davanti a una folla di tifosi, il numero uno del club ha risposto in modo altrettanto netto: «Riprendo volentieri le parole di Pietro: alzare l’asticella. Lo dico sempre alla mia squadra dirigenziale, ma farlo significa lavorare con ancora più dedizione, essere puntuali, curare ogni dettaglio, dare il massimo ogni singolo giorno».

Poi Noto ha promesso che il club intensificherà gli sforzi sul mercato per concretizzare il desiderio di un ulteriore salto di qualità: «Vi assicuro che già da questo fine settimana inizieremo a spingere di più. L’asticella si alza davvero».