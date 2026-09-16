Nel turno infrasettimanale di Serie D i rossoblù scappano sull’1-3 con la doppietta di Cosendrey e il gol di Semenzin, ma si fanno rimontare nel finale. Continua il tabù di Barcellona Pozzo di Gotto

A Barcellona Pozzo di Gotto va in scena un match pazzesco valido per il primo turno infrasettimanale (terza giornata) del Girone I di Serie D. La Vibonese accarezza il colpo esterno, sale sul doppio vantaggio nella ripresa, ma sul più bello subisce la clamorosa rimonta dell'Igea Virtus e incassa una sconfitta per 4-3 che ha dell'incredibile. Si conferma così stregato il campo siciliano per i rossoblù, con la vittoria in terra barcellonese che resta un vero e proprio tabù dal lontano 2023.

Primo tempo: botta e risposta allo scadere

L'avvio di gara si presenta agonisticamente duro e dai ritmi elevati, seppur povero di reali palle gol nei primissimi minuti. La Vibonese, alla ricerca di punti e consapevolezza, spezza l'equilibrio alla mezz'ora di gioco: è il solito bomber Cosendrey a farsi trovare pronto e a firmare la rete dello 0-1. L'Igea Virtus incassa il colpo ma reagisce con rabbia e, proprio a un soffio dall'intervallo, Ferrara s'inventa un euro-gol da applausi che ristabilisce la parità e manda le squadre negli spogliatoi sull'1-1.

Illusione rossoblù e crollo finale

La ripresa regala uno spettacolo pirotecnico con due formazioni che si affrontano a viso aperto. Tra il 13' e il 16' della seconda frazione la Vibonese piazza un micidiale uno-due che sembra ipotecare i tre punti: prima Semenzin conferma il suo momento magico siglando il nuovo vantaggio (seconda rete consecutiva per lui), poi Cosendrey cala la personalissima doppietta per il provvisorio 1-3.

Quando la gara appare in pugno ai rossoblù, arriva la svolta: al 24' l'Igea Virtus beneficia di un calcio di rigore che Calafiore trasforma con freddezza, accorciando le distanze e riaprendo la partita. La rete dal dischetto ringalluzzisce i padroni di casa e fa tremare le certezze della Vibonese, dando il via all'incredibile controrimonta siciliana che trasforma un pomeriggio di gloria per i rossoblù nella beffa più amara di questo avvio di stagione.

Il tabellino

IGEA VIRTUS: Caruso; Ursino, Martinoli, Acampa; Khamlic, Tumminelli, Vacca, Calafiore; Longo, Harper, Ferrara. A disp.: De Giosa, Aiello, Iannello, Balsano, Joao Pedro, Tolomello, Faccetti, Cicirello, Samake

VIBONESE: Simeoli; D'Agata, Bertolo, Malafronte, Rioko; Cess, Cerutti, Piriz; Semenzin, Cosendrey, Marsico. A disp.: Musardo, Moises, Spanò, D'Onofrio, Castro, Ledesma, Leonori, Mirashi, De Simone, Carrieri, Varone. All. Marra

ARBITRO: Roberto Carrisi di Padova (assistenti Enrico Antonini di Bassano del Grappa e Fabio Cappellaro di Verona)

MARCATORI: 31' pt Cosendrey (V), 45' pt Ferrara (IV), 13' st Semenzin (V), 16' st Cosendrey (V), 24' st rig. Calafiore (IV), 33' st Tumminelli (IV), 43' st Faccetti (IV)