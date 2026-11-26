Appena il tempo di godersi la vetta solitaria del girone I di Serie D, conquistata grazie al successo sul campo del Sambiase e al contemporaneo passo falso della Reggina, che in casa Vibonese è esploso il caso legato all'addio del direttore sportivo Fabrizio Maglia. Dopo l'annuncio delle dimissioni irrevocabili da parte del dirigente, arrivato proprio nella settimana che conduce i rossoblù al primo appuntamento casalingo da capolista davanti al proprio pubblico, a fare chiarezza sugli equilibri interni è intervenuta direttamente la società.

Il comunicato ufficiale: «Decisione già anticipata all'interessato»

Con una nota tempestiva, la Vibonese ha voluto ristabilire la propria verità dei fatti, precisando che l'interruzione del rapporto era già stata deliberata dai vertici societari: «La Vibonese Calcio comunica la conclusione del rapporto con il direttore sportivo Fabrizio Maglia – si legge nel comunicato ufficiale –. Per correttezza nei confronti dei tifosi e degli organi di informazione, la società precisa che la decisione di sollevare il direttore dall’incarico era già stata assunta dal club e anticipata all’interessato nella giornata odierna, in vista della formalizzazione prevista per domani. La società ringrazia Fabrizio Maglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali».

Avanti con Marra, nessuna smobilitazione

La frattura tra le parti non sarebbe dunque riconducibile a divergenze di natura esclusivamente tecnica, bensì a questioni interne più ampie che avevano ormai incrinato il rapporto fiduciario. È chiaro, però, che il divorzio non rappresenta alcun segnale di smobilitazione o ridimensionamento da parte della proprietà, ma una precisa scelta gestionale già maturata. A confermare la continuità del progetto sportivo è la chiusura della stessa nota societaria: «La squadra e lo staff tecnico guidato da mister Salvatore Marra proseguono il lavoro con la consueta concentrazione in vista dei prossimi impegni».