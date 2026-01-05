VIDEO | Macchine spinte solo dalla gravità e una giornata di festa organizzata dalla Speed Down Project di Settingiano, in collaborazione con l’associazione Campodorato in festa e la Pro Loco Ligea

Macchine spinte solo dalla gravità e una giornata di festa organizzata dalla Speed Down Project di Settingiano, in collaborazione con l’associazione Campodorato in festa e la Pro Loco Ligea. L'evento è stato patrocinato da Comune di Nocera Terinese

Una giornata di sport, spettacolo e festa ha animato ieri il centro storico di Nocera Terinese, che ha ospitato il 1° Befana Gravity Race di velocità in discesa, richiamando al via i migliori specialisti del Sud Italia, protagonisti della stagione sportiva 2025.

La manifestazione, svoltasi tra le 9 e le 15, è stata organizzata da Francesco Rotella, presidente della Speed Down Project di Settingiano, in collaborazione con l’associazione Campodorato in festa e la Pro Loco Ligea, con il patrocinio del Comune di Nocera Terinese. Un lavoro corale che ha trasformato la Befana in un’occasione di grande richiamo sportivo e turistico.

Le protagoniste assolute sono state le macchine senza motore, veri e propri bolidi che sfruttano esclusivamente la forza di gravità per lanciarsi lungo il tracciato. I piloti si sono confrontati su un percorso breve ma tecnico, con partenza dal cuore del borgo antico: un’esibizione spettacolare, pensata per avvicinare il pubblico alla disciplina e valorizzare il contesto urbano, più che una gara vera e propria.

A rendere ancora più prestigioso l’evento, la presenza al via di Claudio Gullo, due volte campione mondiale di motonautica offshore e attuale doppio campione italiano in carica della velocità in discesa. Un nome di spicco che ha impreziosito una kermesse già molto attesa dagli appassionati, confermando il legame sempre più forte tra Nocera Terinese e il gravity racing.

Il confronto con quanto avvenuto lo scorso giugno è inevitabile: allora la competizione si era svolta nella popolosa frazione Campodorato, in un contesto più marcatamente agonistico, culminato nel successo dello stesso Gullo. La Befana Gravity Race ha invece scelto la formula della festa-esibizione, capace di unire sport, intrattenimento e promozione del territorio.

«È stata una giornata straordinaria, con grande partecipazione di pubblico e piloti», è il commento che ha accompagnato il bilancio finale degli organizzatori. Un debutto riuscito che pone le basi per future edizioni e conferma Nocera Terinese come punto di riferimento per la velocità in discesa nel Mezzogiorno.