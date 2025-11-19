Dopo l’ennesima pausa per le Nazionali, il Catanzaro torna finalmente in campo. Venerdì sera al Ceravolo arriva un Pescara ferito che con 8 punti staziona in penultima posizione in classifica e che sarà senza mister Vincenzo Vivarini alla guida. Il grande ex del match è stato esonerato proprio prima dello stop dei campionati. Per i giallorossi sarà una gara più insidiosa del previsto, perché l’avversario, pur in difficoltà, farà della solidità difensiva la propria arma principale. Infatti rispetto alle ultime uscite casalinghe contro Palermo e Venezia — partite ordinate, giocate con attenzione e senza concedere troppo — lo scenario cambierà radicalmente. Contro il Pescara servirà un Catanzaro più propositivo, capace di alzare il baricentro e costruire con continuità. Iemmello e compagni dovranno quindi interpretare la sfida puntando con decisione sulla fase offensiva. E naturalmente ci si aspetta tanto da Cisse che resta il più brillante in quanto ha messo a segno, nelle dodici gare disputate 5 dei 13 gol realizzati dalle Aquile.

In attesa della sfida, il tecnico giallorosso Alberto Aquilani monitora i rientri dei nazionali Cissé (Under 21) e Liberali (Under 19), attesi in città solo domani, appena in tempo per la rifinitura. Ma ci sono buone notizie dall’infermeria: Frosinini dovrebbe tornare tra i convocati dopo un lungo stop. Fuori invece Di Francesco, Verrengia e Cassandro, che potrebbe rientrare la prossima settimana per la gara in programma sempre tra le mura amiche contro l’Entella. L’allenatore sa bene che queste due partite casalinghe in successione, contro squadre che per quanto visto finora sono inferiori dal punto di vista del gioco e delle qualità dei singoli, rappresentano un passaggio fondamentale della stagione. E riuscire a fare bottino pieno significherebbe poter entrare a pieno titolo in zona playoff che al momento dista solo un punto.

Catanzaro-Pescara, in programma venerdì sera alle 20.30, valida per l’anticipo del 13esimo turno di Serie B, sarà diretto Luca Massimi della sezione di Termoli.