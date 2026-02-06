Domani alle 14:30, allo Stadio Ezio Scida, il Crotone di Emilio Longo affronterà l’Atalanta Under 23 nella 25esima giornata del campionato di Serie C, cercando di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. I rossoblù arrivano da tre successi di fila, l’ultimo per 3-1 sul campo del Siracusa, e occupano attualmente il sesto posto in classifica con 37 punti, in piena zona playoff.

Dopo la chiusura del mercato invernale, la squadra si è rinforzata soprattutto con gli innesti di Russo, Meli e Musso, ampliando le opzioni offensive. Antonino Musso, arrivato in prestito dalla Torres e subito assegnatario della maglia numero 10, ha mostrato segnali incoraggianti negli allenamenti, anche sotto la pioggia di ieri pomeriggio presso l’Antico Borgo, dove la squadra ha lavorato a pieno ritmo.

«È necessario considerare che ci sono due tipi di insidie domani: il roster degli avversari, che giocano sempre con qualità, e il fatto che non attraversano uno dei loro migliori momenti. Dobbiamo dunque mettere fame e pazienza per fare bene», ha dichiarato Longo in conferenza stampa.

L’allenatore ha poi sottolineato l’importanza delle scelte a disposizione: «Non solo Musso, ma anche Meli e gli altri mi permettono di pensare a soluzioni in corsa e di base che ci consentiranno di affrontare pezzi di gara diversi. Con Armini, Novella e Veltri, anche dietro abbiamo soluzioni numeriche e qualitative. Con Musso, Russo e la permanenza di Guido Gomez, dobbiamo solo ringraziare la società per il lavoro fatto in questa finestra di mercato.

Longo ha ricordato anche l’importanza della gestione del risultato: «All’andata avevamo un obiettivo: metterci nelle condizioni di poter vincere anche sporchi. Oggi l’obiettivo è saper portare a casa sempre un risultato, anche quello minimo. Con la voglia e la disponibilità al cambiamento, stiamo tornando a fare bene. Non vogliamo fermarci. Ma con umiltà ed attenzione».

La gara sarà diretta dall’arbitro Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno, assistito da Martinelli e Ferraro, con Mastrodomenico quarto ufficiale e Galluzzo operatore FVS.