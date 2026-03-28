Sfida ad alta tensione allo Stadio Ezio Scida dove domani alle 14:30 il Crotone di Emilio Longo affronta l’Audace Cerignola per la 34esima giornata del campionato di Serie C.

I pitagorici arrivano dal pareggio 2-2 sul campo del Sorrento e inseguono i tre punti per consolidare la zona play off: Crotone sesto a 52 punti, quattro lunghezze sotto la Casertana e tallonato proprio dal Cerignola a 51. Dietro osserva il Monopoli, a 50, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi.

Tra le storie della partita spiccano diversi ex rossoblù: il difensore Alessandro Ligi, protagonista dal 2011 al 2014; Riccardo Spaltro, di ritorno in Puglia dopo il biennio con gli Squali; e Zak Ruggiero, cresciuto nel vivaio pitagorico e ora titolare nel Cerignola.

Arbitra l’incontro Gabriele Cerbasi di Arezzo. Una sfida che promette spettacolo e può ridisegnare la corsa agli spareggi, con i rossoblù chiamati a dimostrare concretezza e tenacia davanti al proprio pubblico.