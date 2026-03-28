Domani alle 14:30 allo Scida i rossoblù di Emilio Longo affrontano i pugliesi in uno scontro diretto per la zona spareggi. Arbitrerà il match Cerbasi di Arezzo
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Sfida ad alta tensione allo Stadio Ezio Scida dove domani alle 14:30 il Crotone di Emilio Longo affronta l’Audace Cerignola per la 34esima giornata del campionato di Serie C.
I pitagorici arrivano dal pareggio 2-2 sul campo del Sorrento e inseguono i tre punti per consolidare la zona play off: Crotone sesto a 52 punti, quattro lunghezze sotto la Casertana e tallonato proprio dal Cerignola a 51. Dietro osserva il Monopoli, a 50, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi.
Tra le storie della partita spiccano diversi ex rossoblù: il difensore Alessandro Ligi, protagonista dal 2011 al 2014; Riccardo Spaltro, di ritorno in Puglia dopo il biennio con gli Squali; e Zak Ruggiero, cresciuto nel vivaio pitagorico e ora titolare nel Cerignola.
Arbitra l’incontro Gabriele Cerbasi di Arezzo. Una sfida che promette spettacolo e può ridisegnare la corsa agli spareggi, con i rossoblù chiamati a dimostrare concretezza e tenacia davanti al proprio pubblico.