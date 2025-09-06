«Avversario forte, ma siamo in crescita e vogliamo dare continuità al successo di Altamura»

Alla vigilia del derby di Serie C contro il Cosenza, valido per la terza giornata del Girone C, il tecnico del Crotone Emilio Longo ha presentato la sfida in conferenza stampa con equilibrio e determinazione. I rossoblù, reduci dal netto 4-0 ad Altamura, cercano continuità dopo aver archiviato lo stop casalingo con il Benevento.

«Il Cosenza ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione – ha dichiarato Longo – e dispone di giocatori che valgono la Serie B. Ho visto la partita con la Salernitana, non meritavano di perdere. Per vincere serviranno determinazione e rispetto per un avversario forte».

Il tecnico ha sottolineato i progressi della sua squadra: «Siamo in crescita. Abbiamo dimostrato di essere una squadra da salita, ora dobbiamo far vedere di saper pedalare anche in discesa. Il mercato ci ha completati e viviamo un momento positivo».

Longo ha poi elogiato i nuovi innesti e i giovani: «Berra, Calvano e Perlingieri ci danno tanto, così come Maggio e Sandri, che per qualità non appartiene a questa categoria. L’esordio di Bruno e Vrenna dimostra l’attenzione della società per i nostri ragazzi».

Sul piano tattico, ha lasciato spazio a possibili novità: «Potremmo chiedere ai difensori di aggredire più in alto, ma la chiave sarà saper interpretare le varie fasi della gara».

Un derby speciale, che il Crotone non vince da quasi cinquant’anni, e che domani sarà diretto da Edoardo Giaquinto della sezione di Parma