Due precedenti favorevoli e uno negativo per i pitagorici con il fischietto pugliese. I lupi lo hanno invece già incontrato nel successo sul Picerno

Sarà Bruno Spina della sezione AIA di Barletta a dirigere il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, in programma sabato 21 novembre alle 17.30 allo stadio comunale Ezio Scida e valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Per il fischietto pugliese si tratta del terzo incrocio con il Crotone. I due precedenti risalgono entrambi alla scorsa stagione: Spina ha diretto la vittoria esterna degli Squali per 2-1 sul campo del Casarano in campionato e la sconfitta per 3-1 subita dal Crotone a Potenza in Coppa Italia di Serie C. Per Spina un solo precedente con il Cosenza: il successo dei lupi per 1-0 sul Picerno del 7 dicembre 2025.

A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Fabio Cantatore e Giovanni Francesco Massari, entrambi della sezione di Molfetta. Il quarto ufficiale sarà Mattia Maresca di Napoli, mentre le operazioni della postazione Fvs sono state affidate a Davide Gigliotti di Lamezia Terme. Il derby dello Scida arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, ma con situazioni differenti. Il Crotone è alla ricerca di una svolta dopo un periodo negativo, con i pitagorici ultimi a quota 1 punto, mentre il Cosenza punta a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime giornate, con i silani reduci da una striscia positiva di due vittorie e due pareggi.