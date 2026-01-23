«Dovrò cambiare per esigenza, ma dal punto di vista tattico, visto che la squadra ha risposto benissimo alle novità, non vorrei dare riferimenti certi agli avversari. Quello che mi aspetto è concentrazione e continuità». Queste le prime dichiarazioni di mister Longo alla vigilia di Crotone-Potenza, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C, in programma domani alle 17.30 allo stadio Scida.

Dopo la convincente vittoria nel derby, i rossoblù vogliono proseguire la preparazione in vista della sfida di domani con la giusta tensione, anche alla luce della partenza di Cargnelutti, già in viaggio verso Catania: «Abbiamo lavorato in questi giorni per poter giocare a tre dietro, ma ribadisco che lo spirito e la consapevolezza di aver fatto cose importanti, anche quando sono arrivati risultati scarsi, devono essere il vero obiettivo da consolidare con continuità».

Mister Longo non nasconde quanto questa gara interna contro il Potenza rappresenti un ulteriore passaggio importante per dare seguito ai segnali positivi emersi non solo nell’ultima uscita: «La prestazione di lunedì scorso ci dice che probabilmente avremmo vinto, o comunque fatto molto bene, con qualsiasi modulo, perché lo spirito di tutti gli interpreti è stato quello di chiedere qualcosa in più, senza cali di attenzione».

Il tecnico ha inoltre confermato che la seduta di ieri pomeriggio al centro sportivo ha previsto una gestione differenziata del lavoro, con particolare attenzione ai carichi dopo l’impegno di lunedì sera. Chi non era stato schierato titolare contro il Cosenza ha svolto una prima parte in palestra, mentre successivamente l’intero gruppo si è ritrovato sul campo per l’attivazione e le giocate funzionali. Hanno preso parte alla seduta anche Energe e Sandri, rientrati ad allenarsi regolarmente con i compagni.

Il segnale più importante, ha insistito Longo, deve arrivare in vista del prosieguo dell’intera stagione, che dovrà consentire allo staff tecnico di ampliare le rotazioni e gestire meglio le energie: «Ora devo e voglio scegliere di volta in volta gli undici più motivati e affamati – ha concluso l’allenatore rossoblù in conferenza stampa pre-gara –. Quando tra questi ci sarà un difensore, un centrocampista o un attaccante in più, giocheremo con un modulo differente, visto che abbiamo sempre dimostrato di saper cambiare».