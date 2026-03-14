Il tecnico alla vigilia della sfida della 32esima giornata di Serie C: «Partita importante per la classifica». Il successo permetterebbe ai pitagorici di agganciare i campani al quarto posto
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Vigilia di partita di campionato per il Crotone, che domani alle 12.30 ospita la Salernitana allo stadio Ezio Scida, nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Questa mattina, l’allenatore dei rossoblù, Emilio Longo, ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello Scida.
«Domani affrontiamo una gara importante dal punto di vista caratteriale – ha detto Longo – i ragazzi avranno l’opportunità di misurarsi in un appuntamento significativo dopo una serie di prestazioni convincenti».
Il tecnico ha aggiunto: «La partita può rappresentare uno spartiacque in classifica. Dovremo giocare come sappiamo e cogliere l’opportunità per consolidare la nostra posizione».
Il Crotone arriva alla sfida dopo il 4-1 sul Trapani e occupa la terza posizione con 51 punti. La Salernitana, quarta a quota 54, viene dal 2-1 sul Latina. Una vittoria dei pitagorici consentirebbe l’aggancio proprio ai campani.
«Per vincere dovremo affrontare duelli, mantenere pressione e restare consapevoli delle nostre forze, gestendo i limiti – ha concluso Longo – servirà una prestazione in linea con quanto fatto nelle ultime settimane».
Oggi è prevista una seduta pomeridiana di allenamento. Sul fronte sicurezza, i tifosi ospiti residenti in Campania potranno accedere solo alla Curva Nord, come disposto dalla Questura.