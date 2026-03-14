Vigilia di partita di campionato per il Crotone, che domani alle 12.30 ospita la Salernitana allo stadio Ezio Scida, nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Questa mattina, l’allenatore dei rossoblù, Emilio Longo, ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello Scida.

«Domani affrontiamo una gara importante dal punto di vista caratteriale – ha detto Longo – i ragazzi avranno l’opportunità di misurarsi in un appuntamento significativo dopo una serie di prestazioni convincenti».

Il tecnico ha aggiunto: «La partita può rappresentare uno spartiacque in classifica. Dovremo giocare come sappiamo e cogliere l’opportunità per consolidare la nostra posizione».

Il Crotone arriva alla sfida dopo il 4-1 sul Trapani e occupa la terza posizione con 51 punti. La Salernitana, quarta a quota 54, viene dal 2-1 sul Latina. Una vittoria dei pitagorici consentirebbe l’aggancio proprio ai campani.

«Per vincere dovremo affrontare duelli, mantenere pressione e restare consapevoli delle nostre forze, gestendo i limiti – ha concluso Longo – servirà una prestazione in linea con quanto fatto nelle ultime settimane».

Oggi è prevista una seduta pomeridiana di allenamento. Sul fronte sicurezza, i tifosi ospiti residenti in Campania potranno accedere solo alla Curva Nord, come disposto dalla Questura.