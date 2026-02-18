Prima o poi l'incrocio doveva arrivare e questa è la settimana che porta al big match che potrebbe indirizzare la stagione della vetta. La ventiduesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, porterà in dote la supersfida tra la capolista Deliese e la seconda in classifica, e principale antagonista, Gioiosa Ionica distante solamente un punto.

Parla Trentinella

La settimana di avvicinamento è anche su La C News24 nelle sensazioni dei diretti protagonisti, e stavolta la voce è quella del centrocampista amaranto Pasquale Trentinella: «Sicuramente è una partita importante per entrambe le squadre, poiché sono punti pesanti, ma non deciderà a mio avviso il proseguo del campionato anche perché ci sono ancora tanti punti in palio».

A Delianuova arriverà un Gioiosa Ionica che, con l'avvento di mister Giovinazzo in panchina, non ha ancora mai perso: «Da quando è subentrato il mister Giovinazzo il Gioiosa Ionica è un'altra squadra - continua il centrocampista - conosco bene il tecnico in questione e so come lavora e con quale maniacalità. Dal canto nostro ci arriviamo bene, cercando di preparare questa partita come tute le altre, soprattutto con serenità».

Fondamentale o no?

Inutile dire che il match all'orizzonte sarà molto indicativo per le sorti della vetta ma ancora acerbo per essere definito decisivo. Ecco il pensiero di Trentinella a riguardo: «Questa sfida è fondamentale per entr ambe, sicuramente loro sono una squadra costruita per vincere e avranno un peso in più. Inoltre ho avuto la fortuna di vincere tanti campionati e posso dire che queste partite si preparano da sole, ma ci vorrà tanto rispetto».

Tanti i volti noti in campo, figure che hanno scritto pagine importanti del calcio dilettantistico come lo stesso Trentinella. E alla domanda su chi teme di più della controparte avversaria, questa è la risposta: «Innanzitutto si dovrà sbagliare il meno possibile perché hanno giocatori importanti che appena sbagli ti puniscono. Tra questi rientrano certamente Ficara e Pelle».