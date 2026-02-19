Si avvicina la 28esima giornata del campionato di Serie C e per le calabresi si tratta di un turno delicato con punti pesanti in palio per la zona play off.

Il Cosenza sarà impegnato domenica alle 12.30 sul campo dell’Atalanta Under 23, a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Trasferta insidiosa per i rossoblù, chiamati a dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite contro Siracusa e Cerignola. Attenzione puntata anche sull’attaccante Michele Emmausso, in ripresa dopo il gol decisivo nel turno infrasettimanale e che potrebbe avere l’occasione del rilancio dal primo minuto. La sfida contro la formazione nerazzurra rappresenta un banco di prova importante contro un avversario giovane, dinamico e capace di imporre ritmi alti.

Nel pomeriggio di domenica, alle 17.30, sarà invece il turno del Crotone, che allo stadio Ezio Scida ospiterà il Foggia guidato dal neo tecnico Michele Pazienza. I pitagorici di Emilio Longo cercano riscatto dopo l’ultimo stop e puntano sul fattore campo, tradizionalmente favorevole nei precedenti contro i pugliesi. Per il Foggia, alle prese con una fase complicata della stagione, la gara in Calabria assume il valore di uno snodo cruciale nella corsa salvezza.