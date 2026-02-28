Alla vigilia della 29ª giornata di Serie C, il tecnico pitagorico sottolinea l’equilibrio tra le due squadre e invita i suoi giocatori a moltiplicare energie e sacrificio per affrontare la trasferta pugliese

Per la 29ª giornata del Girone C di Serie C, domani, domenica 1 marzo alle 14:30, si giocherà Monopoli-Crotone. Mister Emilio Longo, in conferenza stampa, ha sottolineato il distacco minimo tra le due squadre: solo un punto separa i pugliesi (43) dai calabresi (44), entrambe in piena corsa playoff. «Affrontiamo una squadra coesa e in salute – ha detto il tecnico – le statistiche e le caratteristiche servono per prepararla, non per giocarla».

Il Monopoli occupa il settimo posto con 12 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, con 29 gol fatti e 29 subiti. Il Crotone, invece, risponde con 13 successi, 5 pareggi e 10 ko, il miglior attacco del girone con 41 reti realizzate e 27 subite. Tuttavia, Longo è consapevole che al Veneziani non sarà semplice segnare: «Contro la squadra del collega Colombo, che fa dell’equilibrio il suo mantra, ho il dubbio di come si presenterà in campo. Comunque, fame e sacrificio su ogni palla costituiscono lo spartito da opporre agli avversari, in qualunque modo si schierino».

La sfida si preannuncia come uno degli incroci più intriganti della giornata, prima di tre gare consecutive che vedranno il Crotone impegnato nel turno infrasettimanale: giovedì allo Scida contro la Cavese, e poi la trasferta a Trapani dell’8 marzo.

Longo ha poi concentrato il suo intervento sugli obiettivi più che sulla fatica: «Ai ragazzi sto continuando a insistere sull’importanza di moltiplicare le energie lavorando su quanto ciascuno può e deve fare di più, in termini di palle recuperate, assist o gol, specialmente dal nostro centrocampo. Solo così possiamo affrontare al meglio le fatiche dell’impegno infrasettimanale, a cui penseremo solo al termine della gara a Monopoli».