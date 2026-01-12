È il giorno di Salernitana-Cosenza, sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie C. La posta in palio è alta: con Benevento e Catania a quota 45 punti, e la Casertana terza a 39, la partita di stasera potrebbe valere il salto al terzo posto per la squadra di Buscè, attualmente a 36 punti.

Il tecnico del Cosenza dovrà fare i conti con l’assenza di Langella a centrocampo, il principale dubbio della vigilia. Secondo le ultime indicazioni, a guidare la mediana sarà Garritano come regista, affiancato da Kouan. Per completare il reparto, Racine Ba, ultimo arrivato in casa rossoblù, sembra favorito su Contiliano per la maglia da titolare.

In difesa, davanti a Vettorel, dovrebbero partire dal 1’ Caporale e Dametto al centro, con Cannavò a destra e Ferrara a sinistra. In avanti confermati Ricciardi e Florenzi, mentre in mediana Beretta parte in vantaggio su Emmausso, pronto a farsi valere nell’“Arechi”, dove con l’Audace Cerignola aveva già firmato una doppietta lo scorso anno.

Buscè sembra dunque orientato verso una formazione equilibrata, pronta a sfidare una Salernitana che in casa punterà a consolidare la zona playoff. L’appuntamento è per stasera, quando il fischio d’inizio alzerà il sipario su una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri nella parte alta della classifica.