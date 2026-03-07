Domani alle 14.30 il Crotone tornerà in campo per la 31esima giornata del campionato di Serie C, affrontando in trasferta il Trapani allo Stadio Provinciale. Una sfida cruciale per i rossoblù di mister Longo, che cercano continuità dopo la convincente vittoria contro la Cavese. La squadra pitagorica, partita già ieri per il ritiro siciliano, vuole confermare le buone sensazioni emerse nell’ultimo turno: «Mi è piaciuta la prestazione, soprattutto sotto l’aspetto del carattere – ha spiegato il tecnico –. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, rendendola più semplice grazie alla loro applicazione».

Non solo grinta, però. Il Crotone ha mostrato anche qualità di gioco, riuscendo a creare occasioni e a dominare gran parte della gara, limitando le difficoltà difensive a errori di superficialità. Per la trasferta siciliana, Longo prevede un turnover importante. La gestione del gruppo sarà fondamentale per mantenere alta intensità e concentrazione in questo finale di stagione.

Il match sarà diretto da Andrea Palmieri della sezione di Brindisi, al primo incrocio con il Crotone, coadiuvato dagli assistenti Consonni e Nicosia, con Ramondino quarto ufficiale e l’operatore FVS Chichi a supporto tecnologico.

Intanto, il Trapani comunica che la Curva Nord resterà chiusa per protesta della tifoseria organizzata. I possessori di abbonamento potranno accedere alla Gradinata senza costi aggiuntivi.