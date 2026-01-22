Da qualche anno ormai il Sambiase è una realtà ben consolidata nel campionato di Serie D (girone I). I giallorossi, ancora una volta, si confermano come realtà virtuosa del territorio regionale e non solo, come testimonia anche il costante orbitare nella griglia play off.

Parla Cosmano

Parlano i numeri in favore dei sambiasini e che negli ultimi cinque incontri hanno perso solo una volta (contro la lanciatissima Reggina). Domenica c'è stato un piccolo rallentamento interno, forse anche inatteso, contro il Ragusa affamato di punti salvezza.

A ripercorrere la sfida è stato il giovane terzino Giuseppe Cosmano: «Domenica è stata una partita particolare, poiché nel primo tempo loro venivano a prenderci alti e dunque non siamo riusciti a esprimere quel gioco che siamo abituati a fare. Nonostante la prova un po' sottotono nella prima frazione, non abbiamo rischiato nulla. Nel secondo tempo ci siamo ripresi ma alla fine il risultato dice 1-1». Arrivato qualche mese fa, il promettente classe 2007 ha subito dimostrato affidamento, tanto da convincere mister Tony Lio: «Mi sono integrato bene e qui mi sento a casa. Anche il gruppo mi ha accolto bene all'inizio, poi c'è da dire che siamo quasi tutti giovani».

Derby nel derby

All'orizzonte, però, c'è una partita molto delicata dal momento che il Sambiase sarà di scena al Luigi Razza per disputare il derby contro la Vibonese. Una sfida che arriva in un momento particolare, soprattutto per le recenti vicissitudini dei rossoblù, oltre a questo però sarà particolare anche per lo stesso diciannovenne dal momento, poiché lo scorso anno militava tra le fila vibonesi e affronta questa squadra per la prima volta da avversario: «Per me sarà sicuramente una partita speciale, così come lo è stata contro il Gela. A Vibo ci ho giocato lo scorso anno e, anche se ho messo a referto poche presenze, ho fatto il mio esordio tra i grandi e di questo devo ringraziare mister Facciolo». E ancora: «Incontrerò anche qualche mio ex compagno, ma nel complesso mi sento carico per affrontare questa partita».

Una Vibonese in difficoltà

Un Sambiase che però deve saper vedere la cosiddetta buccia di banana, con una Vibonese al momento totalmente allo sbando e con una sola vittoria nelle ultime dodici partite, a ciò si aggiunge un allenatore nuovo e una dirigenza che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Questo non deve influenzare la truppa di mister Lio e il giovane Cosmano lo sa: «Sicuramente dispiace per questa situazione, perché è la squadra della mia provincia, ma io posso dire che lo scorso anno ho trovato un ambiente sano. Sono sicuro che supereranno questo periodo delicato e raggiungeranno la salvezza, anche perché avevano iniziato benissimo la stagione esprimendo un buon calcio e delle buone idee».