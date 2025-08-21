Quarto test pre-campionato per la Vibonese ma che non coincide con una vittoria, non che il risultato fosse la priorità in partitelle di mezza estate come queste, anche perché la cosa più importante era saggiare le condizioni fisico e atletiche dell'organico.

Sotto gli occhi di mister Raffaele Esposito, all'ombra del Luigi Razza, la Vibonese impatta 0-0 contro il Val Gallico, squadra di due categorie inferiore (attualmente militante nel campionato di Promozione B). La compagine rossoblù è apparsa forse ancora un po' imballata nel gioco e nelle manovre, ma ci può anche stare. Bisognerà però arrivare pronti al primo match ufficiale della stagione, quello fissato per il 31 agosto contro la Reggina in Coppa Italia.

Il nuovo capitano Balla

Tra ambizioni, percorso e condizione si è espresso Besmir Balla, volto noto in casa rossoblù dal momento che per lui si tratta della sua seconda avventura con questa maglia e, inoltre, indosserà anche la fascia di capitano.

Ecco le parole dell'attaccante in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I): «Questa è innanzitutto una società seria e già in passato sono stato bene qui, di conseguenza sono contento di aver nuovamente calpestato questo terreno. Abbiamo diversi giovani bravi e, a mio avviso, possiamo fare davvero bene».

Bilancio positivo anche per quel che riguarda il ritiro in Sicilia terminato qualche giorno fa: «Il ritiro è andato bene e stiamo lavorando meticolosamente. Anche fisicamente ci sentiamo bene. A prescindere da che campionato sarà, dobbiamo pensare a noi e non ad altre squadre, perché dobbiamo dare sempre il massimo e con un mister così preparato non possiamo che fare cose buone». Infine l'appello ai tifosi: «Questa è una piazza particolare, so che seguono la squadra ma non vengono allo stadio, ma questa è una cosa fondamentale per noi, quindi spero che quest'anno ci sia più partecipazione».