Il 2026 potrebbe portare diverse novità in casa Vigor Lamezia. La compagine biancoverde, neopromossa nel campionato di Serie D (girone I) sta lottando per la salvezza e per uscire dalla zona play out. La dirigenza sta lavorando in questa direzione, avendo preso già scelte importanti nei mesi scorsi: su tutte la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Giovanni Caterino.

Vigor Lamezia, idea Maglia

Proprio in tal senso, la settimana corrente potrebbe portare novità importanti dal momento che la società lametina è alla ricerca di quello che sarà il nuovo direttore sportivo e, nelle ultime ore, un nome si è fatto velocemente strada: quello di Fabrizio Maglia. Il nome di certo non è nuovo, dal momento che lo stesso ds ha già avuto modo di lavorare all'interno dell'ambiente biancoverde e sa come funzionano le cose. Oltre all'esperienza con la Vigor Lamezia ci sono da segnalare anche quelle con Cosenza e Francavilla Fontana.

Nella prima parte di stagione ha sposato la causa del Capo Vaticano, nel girone B di Promozione, ma alla chiamata della compagine del presidente Rettura potrebbe rivedere i suoi piani e accettare l'incarico. Per ora è solo un'ipotesi, anche perché la dirigenza sta cercando una figura che sappia gestire lo spogliatoio e la piazza e, in tal senso, Maglia conosce bene il D'Ippolito. Se la trattativa dovesse decollare, accadrà nelle prossime ore salvo altri nomi dell'ultimo minuto.