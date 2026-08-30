Il conto alla rovescia è terminato. La stagione ufficiale della Vigor Lamezia si apre subito con un appuntamento da ritmi elevati e ad alta tensione emotiva: domenica 30 agosto i biancoverdi faranno il loro esordio stagionale affrontando i rivali del Sambiase nel primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia, antipasto ufficiale in vista dell'imminente via al girone I di Serie D.

A poche ore dal fischio d'inizio del derby, la società ha chiuso gli ultimi dettagli organizzativi della vigilia rendendo nota la lista ufficiale dei numeri di maglia che accompagneranno i calciatori biancoverdi nel corso del nuovo anno calcistico.

Spicca la maglia numero 10 affidata all'attaccante Ordonez, mentre il peso del reparto d'attacco e del gol poggerà sul numero 9 vestito da Diop. Tra i centrocampisti, maglia numero 8 per Maimone e un tocco "moderno" per Federico con il 77, mentre la classica 1 da titolare tra i pali va a Marano.

La numerazione ufficiale della rosa

PORTIERI: 1 Marano, 22 Sabella

DIFENSORI: 2 Proietti, 3 Gomez, 4 Errico, 5 Casalongue, 14 Ciriello, 15 Mazza, 19 Cuffaro, 23 Sanzone, 27 D'Oppido

CENTROCAMPISTI: 6 Simonetta P., 8 Maimone, 16 Petrungaro, 21 Andreassi, 30 Simonetta D., 33 Stoyanov, 77 Federico

ATTACCANTI: 7 Provazza, 9 Diop, 10 Ordonez, 11 Cantoro, 17 Gaudio, 18 Talarico, 29 Ranieri