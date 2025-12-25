La Vigor Lamezia ha chiuso il girone d’andata del campionato di Serie D, girone I, con un bilancio che può dirsi positivo. Da neopromossa, la squadra del presidente Salvatore Rettura ha dimostrato di saper reggere l’impatto con la categoria. Nell’ultima sfida del 2025 la Vigor ha conquistato un punto prezioso in casa della Nuova Igea Virtus. Un pareggio che permette ai biancoverdi di attestarsi a 18 punti, uno sopra la zona playout: un margine minimo, ma sufficiente per salutare la prima metà di stagione con fiducia.

Eppure, la partenza non era stata incoraggiante. Le prime tre trasferte avevano portato zero punti e tra la quarta e la settima giornata la Vigor non era riuscita a trovare la via del gol. Il rendimento altalenante aveva acceso più di un campanello d’allarme, soprattutto per una squadra che puntava a una salvezza serena. La svolta è arrivata con l’avvicendamento tecnico e l’arrivo in panchina di Renato Mancini (al posto di Antonio Foglia Manzillo), che ha ridato equilibrio, struttura e identità a un gruppo che sembrava smarrito nelle prime settimane.

I progressi si sono visti sul campo. Nel percorso dei biancoverdi figurano risultati di prestigio come il successo contro la Reggina, il pari con la Nuova Igea Virtus o le nette vittorie per 3-0 sull’Enna e 4-0 sul Ragusa. Non sono mancate battute d’arresto, alcune inaspettate, come l’1-0 incassato a opera del fanalino di coda Paternò, ma il saldo complessivo resta incoraggiante. A oggi la Vigor sarebbe salva, seppur con Enna e Castrum Favara che devono recuperare una gara.

In società, intanto, si prepara una nuova fase di riflessione. Dopo cinque arrivi e sei partenze, il mercato potrebbe non essere chiuso. I centrocampisti Coppola e Marcellino, poco utilizzati, sembrano vicini all’addio. Ma le novità non riguardano solo il campo: è in discussione la posizione del direttore sportivo Giovanni Caterino, con il club che starebbe valutando la risoluzione del contratto dopo un’estate ritenuta non del tutto soddisfacente.

Il futuro ripartirà il 4 gennaio, dalla trasferta sul campo dell’Acireale di Claudio Morelli. Un banco di prova importante per capire quali ambizioni potrà coltivare la squadra nel girone di ritorno. La salvezza resta l’obiettivo primario, ma la sensazione è che la Vigor possa puntare anche a qualcosa in più. Il primo passo è stato fatto. Ora serve confermarsi.