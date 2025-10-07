Il tecnico paga un avvio di campionato altalenante in Serie D, con 7 punti conquistati in sei giornate: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Al suo posto per il momento l’attuale allenatore Juniores

La Vigor Lamezia ha ufficialmente esonerato Antonio Foglia Manzillo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La decisione, arrivata poco fa, è stata accompagnata da una nota del club biancoverde che ha comunicato anche la separazione dal vice Giovanni D’Alessio.

«La Vigor Lamezia comunica di aver sollevato Antonio Foglia Manzillo dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra, insieme al suo vice Giovanni D’Alessio – si legge nel comunicato –. La decisione del Club è stata presa nell’interesse della squadra, con l’obiettivo di favorire un pronto rilancio del progetto tecnico in una fase ancora iniziale della stagione».

Il club lametino ha poi voluto esprimere riconoscenza verso lo staff uscente: «La Società desidera ringraziare mister Foglia Manzillo e il suo collaboratore per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra».

Foglia Manzillo paga un avvio di campionato altalenante in Serie D, con 7 punti conquistati in sei giornate: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, l’ultima maturata domenica scorsa sul campo del Paternò (1-0).

Nel frattempo, la conduzione tecnica sarà affidata ad interim a Giuseppe Neri, attuale allenatore della formazione Juniores. «Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alla guida tecnica della Prima Squadra», conclude la nota.

Domenica prossima la Vigor tornerà in campo al “D’Ippolito” per affrontare la Nissa per la settima giornata del torneo di Serie D.