Il tecnico della dei biancoverti analizza il match che ha portato al primo punto stagionale: tra rammarico per i cali di lucidità e risposte positive da un gruppo d'attacco guidato da Ranieri e Cantoro

Il primo punto in campionato della Vigor Lamezia passa dal 2-2 interno contro l'Igea Virtus nella seconda giornata della Serie D (Girone I). Un pareggio arrivato grazie ai gol di Ranieri e Cantoro che muove la classifica dopo la sconfitta al debutto contro la Nissa, ma è soprattutto l'analisi del post-partita firmata da Jorge Vargas ad accendere i riflettori sulla prestazione e sui margini di crescita dei biancoverdi.

L'analisi di Vargas

Il tecnico della Vigor non ha nascosto una certa sorpresa per come si sono sviluppate le dinamiche dell'incontro nei primi minuti di gioco: «Diciamo che è stata una partita strana, dove entrambe le squadre volevano imporre il proprio gioco e avere il controllo della palla in ogni zona del campo. Siamo andati sotto senza capire come, dal momento che loro fino a quel momento avevano creato pochissimo».

Addentrandosi negli aspetti tattici e nella gestione dei ritmi, Vargas ha evidenziato con schiettezza cosa non ha funzionato, soprattutto nella prima frazione di gara e nella fase di impostazione: «Nel primo tempo ci è mancata un po' di lucidità nel giro palla, nella ripresa invece dovevamo uscire fuori e abbiamo rischiato di perdere una partita che era in controllo. Era necessario cambiare qualcosa in corso, perché il campo era diventato pesante».

Gestione e reazione

Nonostante le difficoltà incontrate e una gestione del finale che avrebbe potuto regalare qualcosa in più, l'allenatore riconosce il valore della reazione dei suoi uomini e il livello dell'avversario affrontato: «Dopo aver trovato il pareggio, ci è mancato un po' di ordine per provare a creare qualcosa in più. In ogni caso il sacrificio c'è stato, contro un avversario esperto e con tante alternative in panchina».

Dichiarazioni che tratteggiano la strada da seguire: la Vigor Lamezia incamera il primo risultato utile della stagione, sapendo di dover lavorare sulla lucidità e sulla tenuta mentale, ma sorretta dall'atteggiamento e dalla determinazione evidenziati dal proprio allenatore.