Era il giorno del derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia che arricchiva il pomeriggio della ventiduesima giornata del campionato di serie D (girone I). Era il derby del riscatto per i giallorossi e quello del rilancio per i biancoverdi. Alla fine a sorridere è la Vigor Lamezia, che torna a vincere il derby dopo quarant'anni (dal 1985).

La partita

Come era intuibile e come ormai storicamente avviene, la sfida era accompagnata da una tifoseria da professionismo che ha trasformato in una bolgia lo stadio D'Ippolito. Il risultato si sblocca al ventiseiesimo e l'autore è Cosendrey: punizione nei pressi della bandierina calciata da Catalano, con il cross nel cuore dell'area che trova una prima respinta dai difensori giallorossi, ma la palla carambola nei piedi di Cosendrey che in area piccola, e in spaccata, la mette dentro festeggiando la sua prima rete lametina. Poco prima era stato annullato un gol a Sueva per presunto fuorigioco.

Nella ripresa il Sambiase va due volte vicino al pareggio, una vlta con Costanzo che non centra la porta, mentre in pieno recupero Colombatti manda a lato un ghiotto suggerimento di Sueva. I biancoverdi tornano a vincere il derby dopo circa quarant'anni.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Cosmano (15’ st Andronache), Leumegni (1’ st Sena), Palermo (19’ st Diogo), Kouame, Haberkon, Sueva (13’ st Ortolini), Leveque (34’ st Costanzo). A disp. Lisi, Pantano, De Cicco, Francisco. All. Lio

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Montebugnoli, Marigosu, Maimone, Cosendey (32’ st Errico), Spanò (23’ st Ordonez), Andreassi (25’ st Simonetta), Sanzone, D’Anna, Del Pin, Catalano (43’ st Staiano). A disp. Sabella, Turini, Riga, Amendola, Pussetto. All. Mancini

ARBITRO: Faye Mansour di Brescia (assistenti Giovanni Fiordi di Gubbio e Gianluca Innocenzi di Foligno)

MARCATORI: 26' pt Cosendrey

NOTE: Angoli 3-3; Ammoniti: Kouame (S), Sena (S), Maimone (VL). Rec.: 1’ pt-6’ st